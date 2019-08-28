Amasya'da geçtiğimiz nisan ayı içerisinde telefonda kendilerini savcı olarak tanıtarak 88 yaşındaki mağdur N.Ç’yi çeşitli tarihlerde 7 kez dolandıran, parasını ve ziynet eşyasını alan 2 şüpheli bahçıvan operasyonunda suçüstü yakalanıp, tutuklanmıştı.

Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merzifon Asayiş Büro Amirliği görevlileri, diğer üyelerin tespiti amacıyla 4 ayda çalışmalarına devam etti.

Yoğun teknik çalışmalar sonrası ekipler, bölgelerinde simitçi, leblebici kılığına girerek, 4 şebeke üyesini tespit eden ekipler farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen birçok telefon, gsm hatlarına ve bir adet telsize el konuldu.

Amasya’ya getirilen şüpheliler, işlemlerinın ardından mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: TRT Haber