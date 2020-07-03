MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına takvimine dair 81 ile genelge gönderdi. Okulların açılacağı tarih belli oldu.

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de tarihinde yapılacak.

Ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Ne olmuştu?

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, hayatın günlük akışını etkilerken, eğitim sisteminde de bazı değişikliklere neden olmuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçilmesiyle öğrenciler, dönem boyunca okullarından uzak kalmıştı. Bu süreçte öğrenciler, eğitimlerine TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden devam etmişti.

Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlere kapanılması ve salgının psikolojik etkileri nedeniyle zorlu geçen 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran’da sona ermişti.

Pandemi, öğrencilerin bir yıllık çabalarının sonuçlarını aldığı ve heyecanla bekledikleri karne dağıtım törenlerini de etkilemiş, karne heyecanı evlerde yaşanmıştı.