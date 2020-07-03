Haber Giriş: Kaynak: AA
DGS geç başvuruları başladı
[Fotoğraf: AA]
Adaylar, geç başvuru işlemini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları başladı.
Adaylar, geç başvuru işlemini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.
DGS, 9 Ağustos'ta uygulanacak.
Etiketler: DGS başvuruSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 09:47
Sıradaki Haber
MSÜ sınavı sonuçları açıklandı... ÖSYM, MSÜ sınav sonucu sorgulama...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz