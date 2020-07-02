Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
MSÜ sınavı sonuçları açıklandı... ÖSYM, MSÜ sınav sonucu sorgulama...
ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını açıkladı. MSÜ sınav sonuçları ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfasından öğrenilebiliyor. MSÜ 2020 sınav sonucu sorgulama...
ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıkladı.
ÖSYM’nin internet sitesinden yaptığı açıklamada “ 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.” denildi.
MSÜ sınav sonucu sorgulama
Adaylar, sınav sonuçlarına bugünden itibaren ÖSYM’nin sonuç sayfasından T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı için tıklayınız.
2020-MSÜ Sınavı Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/F4Fu0EcAkV pic.twitter.com/6jPpCuC2Se— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 2, 2020
Etiketler: ösym ösym sonuç ösym sonuç sayfası msü sonuçları msü sınav sonuçları msü sonuç sorgulama msü sınav sonucu sorgulama 2020Son Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 17:15
Son Haberler
- 17:52
- 17:46
- 17:51
- 17:52
- 17:48
Sıradaki Haber
ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuruları yeniden açıldı…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz