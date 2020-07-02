ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıkladı.

ÖSYM’nin internet sitesinden yaptığı açıklamada “ 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.” denildi.

MSÜ sınav sonucu sorgulama

Adaylar, sınav sonuçlarına bugünden itibaren ÖSYM’nin sonuç sayfasından T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı için tıklayınız.