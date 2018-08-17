Öğretmenlerin alan değişikliği başvuru tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği başvuru işlemleri 12-18 Aralık'ta yapılacak.

MEB'in internet sitesinden, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi yayımlandı.

Buna göre, kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği başvurularının alınması ve onay süreci 12-18 Aralık 2018'de gerçekleştirilecek.

Atamalar 21 Aralık 2018'de, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri de 18 Ocak-4 Şubat 2019'da yapılacak.

Kaynak: AA