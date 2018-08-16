Özel okul teşvikleri için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinde yer alan "5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu"na göre, 75 bin öğrenciye 2018-2019 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecek.

Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfı) 6 bin, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeylerinde 15'er bin, temel lise seviyesinde de 24 bin öğrenci eğitim öğretim desteğinden faydalanacak.

Özel okullarda, 2018-2019 eğitim öğretim yılında teşvikten yararlanacak her bir öğrenciye, okul öncesi eğitim kurumları için 3 bin 290 lira, ilkokul ve temel lise için 3 bin 960'ar lira, ortaokul ve ortaöğretim için de 4 bin 610'ar lira destek ödemesi yapılacak.

Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfları) öğrenim görecek, yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin veli veya vasileri, eğitim ve öğretim desteği için kayıtlı bulundukları resmi veya özel okullardan e-Okuldaki "özel kurumlar eğitim ve öğretim desteği" menüsü üzerinden başvuru yapacak.

Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin veli veya vasileri, okul öncesi eğitim yapılan resmi veya özel okullara kayıtlarını yaptırarak bu okullardan başvuruda bulunacak.

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin veli veya vasileri, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi veya özel okul müdürlüklerine müracaat edecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılında 8'inci sınıfı tamamlayan öğrencilerden, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin veli veya vasileri de başvurularını öğrencilerin mezun oldukları ortaokullardan gerçekleştirecek.

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacak. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecek.

Veli veya vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğretim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecek.

2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacak.

Başvurular 6 Eylül'e kadar sürecek

Destekten yararlanmak isteyen özel okullar MEBBİS, öğrenciler ise e-Okul üzerinden 6 Eylül'e kadar başvurularını yapacak. Tercih işlemi yapabilecek öğrenciler, 7 Eylül'de ilan edilecek. Öğrencilerin tercihleri ise 7-14 Eylül'de alınacak.

Yerleştirme sonuçlarının 17 Eylül'de ilan edilmesinin ardından, nakil ve kesin kayıt işlemleri 21 Eylül'e kadar sürecek. Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı 24 Eylül'de, ek yerleştirme kayıt işlemleri ise 24-28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA