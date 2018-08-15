Üniversite öğrencilerinin memnun olduğu şehirler belirlendi

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından Türkiye'de üniversite öğrencilerinin memnuniyetlerini ortaya koymak ve şehirlere "öğrenci dostu" olmaları yönünde katkı sağlamak amacıyla her yıl yapılan Öğrenci Dostu Üniversite Şehirler Araştırması'nın 2018 sonuçları belli oldu.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Karadağ ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Yücel'in yaptığı araştırma, 109'u devlet ve 63'ü vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 172 üniversitede öğrenim gören 26 bin 513 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Karadağ, yüzyüze görüşme yoluyla yapılan araştırmada verilen yanıtlara göre memnuniyet düzeyinin A+, A, B, C, D ve FF şeklinde sıralandığını, öğrencilerin 27 ilden memnuniyet bildirdiğini ifade etti.

"En yüksek memnuniyet" bildirilen illerin Eskişehir, Antalya, Aydın, Çanakkale, Muğla, Tekirdağ, İzmir, Edirne, Isparta ve Bursa olduğunu aktaran Karadağ, "İlk üç sırada yer alan Eskişehir, Antalya ve Aydın'ı üniversite öğrenci başkentleri olarak değerlendirebiliriz. Eskişehir geçtiğimiz yıl yine ilk sıradaydı, Antalya ise ikinci sırada. Bu ikili sıralamada yerlerini korurken Aydın üçüncü sıraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl A+ seviyesinde olan Ankara, Samsun ve Trabzon bu yıl bir alt sıralara geriledi" dedi.

Karadağ, "yüksek memnuniyet" hissedilen illerin ise Ankara, Samsun, Balıkesir, Hatay, Trabzon, Manisa, Kırklareli ve Denizli olduğunu belirterek, "memnuniyet" hissedilen şehirlerin İstanbul (Asya), Giresun, Ordu, İstanbul (Avrupa), Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Adana ve Sinop olduğunu dile getirdi.

9 ilde memnuniyetsizlik arttı

Prof. Dr. Yücel ise, araştırmada 31 ilde öğrenim gören öğrencilerin memnuniyetsizliğinin çok yüksek düzeyde bulunduğunu, bu illerin Nevşehir, Kahramanmaraş, Erzincan, Adıyaman, Tokat, Kastamonu, Diyarbakır, Niğde, Uşak, Tunceli, Mardin, Osmaniye, Batman, Gümüşhane, Afyonkarahisar, Kars, Siirt, Karaman, Ardahan, Aksaray, Çankırı, Ağrı, Iğdır, Kilis, Bayburt, Bitlis, Yozgat, Muş, Şırnak, Bingöl ve Hakkari olduğunu ifade etti.

Bir önceki yıla göre öğrencilerin memnuniyetsizlik duyduğu illerde artış olduğunun gözlendiğini belirten Yücel, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl öğrencilerin memnuniyetsizliğinin çok yüksek düzeyde olduğu il sayısı 22 idi. Bu yıl ise bu sayı 31. Yani 9 ilde daha memnuniyetsizlik artmış durumda. Araştırmada şehirden memnuniyet değerlendirmesinde ulaşım imkanları, güvenlik, eğlence, spor, esnafla ilişkiler, öğrencilere karşı halkın tutumu, gezi imkanları, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, sağlık sorunlarının çözümü gibi kriterler etkili."

Kaynak: AA