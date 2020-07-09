Öğrenciler sadece bir tıkla, eğlenerek ders tekrarı yapılabilecek.

Uygulamadan; ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencileri yararlanacak. Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden günlük toplam 40 soru cevaplanacak.

"Tabii" uygulamasında neler olacak?

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin derslerini istedikleri an istedikleri yerde tekrar edebilmeleri için hazırlanmış günlük testlerden oluşan eğlenceli yarışma uygulaması "Tabii" ile öğrencilerin yaz tatilinde okuldan ve derslerden uzak kalmamaları ve öğrendiklerini unutmamaları amaçlanıyor.

"Tabii" ile her gün Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden 10'ar soru olmak üzere toplam 40 farklı soruyla karşılaşacak öğrenciler, kendi bilgilerini sorgulayıp ders tekrarı yapacak ve yeni bilgiler öğrenecek.

Uygulamayı kullanırken sadece soruları ekrandan okuyup 60 saniye içinde doğru cevabı vermek, diğer soruya geçmek için yeterli olacak.

Öğrencilerin yaz tatilinde derslerden tamamen uzaklaşmamaları için hazırlanan ve onlara onların dilinde hitap eden renkli bir uygulama olan "Tabii", ilgili uygulamalardan cep telefonu ve benzeri cihazlara indirebilecek.

Öğrenciler, uygulamaya EBA kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecek.