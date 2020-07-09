Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dünyanın birçok noktasında eğitime internet üzerinden devam edildi. Bazı üniversitelerin önümüzdeki eğitim-öğretim dönemi için de planları bu yönde.

ABD’de uzaktan eğitim gören yabancı öğrenciler için ise yeni bir durum ortaya çıktı.

Sonbahar dönemi derslerinin tamamını internetten verecek üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrenciler, ülkeyi terk etmek zorunda.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Uygulama Müdürlüğünün kararına göre yabancı öğrenciler, üniversitelerinin bölümleri sadece uzaktan eğitime geçerse ABD’yi terk edecek.

ABD’de kalmak isteyen öğrencilerin yüz yüze eğitim veren üniversitelere geçiş yapması gerekiyor.

Aksi takdirde vizeleri iptal edilecek ve ülkeden ayrılmazlarsa sınır dışı edilecekler.

2018/19 eğitim-öğretim yılı için Uluslararası Eğitim Enstitüsünün (IIE) uluslararası eğitim değişimi üzerine yayımladığı Açık Kapılar Raporu’na göre, ABD yükseköğrenimine kayıtlı uluslararası öğrenci sayısı yüzde 0,05’lik küçük bir artışla 1 milyon 95 bin 299'a yükseldi.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Bu, şimdiye kadar kaydedilen en büyük toplam ve uluslararası öğrenci sayısının 1 milyonu art arda aştığı 4. yılı temsil ediyor.

Yurt dışından giden öğrenciler, toplam ABD öğrenci sayısının yüzde 5,5'ini oluşturuyor. 2018'de Amerikan ekonomisine buradan 44,7 milyar dolarlık bir katkı söz konusu oldu.

Artan gerilimlere ve Pekin ile Washington arasındaki ticaret savaşına rağmen Çin, uluslararası öğrenci açısından en büyük kaynak ülke olmayı sürdürdü.

ABD’de lisans, yüksek lisans, bir derece/diploma kaygısı gütmeyen ve isteğe bağlı uygulamalı eğitim programlarına kayıtlı 369 bin 548 Çinli öğrenci var.

Hindistan 202 bin 14 öğrenci ile ikinci, Güney Kore 52 bin 250 kişi ile üçüncü sırada.

Bu ülkeleri 37 bin 80 ile Suudi Arabistan ve 26 bin 112 ile Kanada izledi.

Yıldan yıla en güçlü büyüme oranlarının bir kısmı ise Bangladeş (yüzde 10), Brezilya (yüzde 9,8), Nijerya (yüzde 5,8) ve Pakistan'ı (yüzde 5,6) içeren, gelişmekte olan diyebileceğimiz ülkelerde kaydedildi.

ABD'deki tüm uluslararası öğrencilerin yüzde 51,6'sı STEM alanlarına kayıtlı. STEM, disiplinler arası ve uygulamalı olarak fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında öğrencileri eğitme fikrine dayanan bir yaklaşım. Bu 4 disiplinde ayrı ayrı konular yerine uyumlu bir öğrenme yöntemi benimseniyor. Amaç, okul öncesinden yükseköğrenime kadar disiplinler arası yaklaşımla insanların problemleri tespit etmesi, bu problemlere pratik ve isabetli çözümler üretmesi.

Son olarak birkaç ay öncesinden bir hatırlatma da yapalım. Donald Trump yönetiminin mayıs ayında, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantılı okullara gidip yükseköğrenim için ABD'yi tercih eden 3 bin kadar Çinli öğrenci ve araştırmacının vizesini iptal etmeye hazırlandığı iddia edilmişti.