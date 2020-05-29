Ticaret savaşı, Hong Kong krizi, COVID-19, vize kavgası…

ABD ile Çin arasındaki gerginlikler gün geçtikçe daha da tırmanıyor.

Çin’in ulusal güvenlik yasası çıkarmak istediği Hong Kong’da koronavirüs salgınına rağmen protestolar sürerken, ABD’ye göre Pekin’in hamleleri, bölgenin özerklik statüsünü tehlikeye atıyor. ABD bu durumla ilgili bir karar aşamasında. Hong Kong ticaretinin tehdit altında olduğunu da hatırlatalım.

Tüm bunların üstüne Amerikan The New York Times gazetesi, bir iddia ortaya attı.

Buna göre ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantılı okullara gidip yüksek öğrenim için ABD'yi tercih eden 3 bin kadar Çinli öğrenci ve araştırmacının vizesini iptal etmeye hazırlanıyor.

New York Times haberi, “Washington, “Hong Kong'un siyasi bağımsızlığını elinden alacak ulusal güvenlik yasasına karşı Çin’i cezalandırmanın yollarını arıyor” ifadeleriyle verdi.

Amerikalı yetkililere dayandırılan haberde, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çinli öğrencilere vize yasağını Başkan Donald Trump’la görüştüğü belirtildi.

Ayrıca Çin hükümetinin de misilleme yaparak ABD'li öğrencilere vize yasağı getirebileceğine dikkat çekildi.

Haberde, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığının son yıllarda özellikle bilimsel alanlarda eğitim alan Çinli öğrencilerden gelebilecek ulusal güvenlik tehditlerine karşı okul yönetimi ve öğretmenleri bilgilendirdiği vurgulanarak, üniversite çalışanlarının aynı zamanda Asyalı öğrencilere karşı ırkçılığın artmasından endişe duyduğu aktarıldı.

Bu iddia, ABD’ye en çok yabancının Çin’den gittiği, Çin’in de yurt dışına en çok öğrenci gönderen ülkelerin başında yer aldığı düşünüldüğünde daha önemli bir hal alıyor.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) son verilerine göre, ABD’de 300 binden fazla Çinli öğrenci var.

Yurt dışına giden öğrenciler söz konusu olduğunda, dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan liste başında yer alıyor. Çin 1 milyona yakın öğrenciyi ülke dışına gönderirken, Hindistan için bu sayı 330 bin civarında.

ABD daha önce de Çinli gazeteciler için vize kurallarını sıkılaştırmıştı. Yeni kurallara göre vize süreleri sınırlı hale getirilirken, başvurular da daha sıkı denetleniyor.