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Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist daha, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: son dakika zeytin dalı bölgesiSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 09:11
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