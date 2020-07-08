ABD yönetimi, koronavirüs nedeniyle, online öğrenimdeki yabancı öğrencilere tanıdığı esnekliği sona erdiriyor.

Sadece online öğrenim veren bölümlerdeki öğrenciler, ABD'de kalmak istiyorsa yüzyüze öğrenim veren bir üniversiteye geçmek zorunda.

Yeni düzenlemenin ayrıntılarını Atlantic Üniversitesi Özel Projeler ve İletişim Koordinatörü Deniz Karataş, TRT Haber'e anlattı.

Karataş, üniversitesi tamamen online eğitime geçen öğrencinin, öğrenci işlerinden transfer formu isteyeceğini, öğrencinin geçeceği üniversiteden de onay almak durumunda olduğunu söyledi.

Uygulama 10 bini Türk 1 milyon yabancı öğrenciyi kapsıyor

Uygulama F-1 ve M-1 vize ile ABD'de bulunan, 10 bini Türk 1 milyon yabancı öğrenciyi kapsıyor.

Salgının boyutuna göre üniversiteler de farklı adımlar atıyor. Başkent Washington'daki üniversitelerin bazılarından öğrencileri rahatlatan haber geldi.

Atlantic Üniversitesi Özel Projeler ve İletişim Koordinatörü Deniz Karataş, "Sonbaharda hibrit model uygulayacağız. Hibrit hem internet üzerinden hem de yüz yüze ders modeli. Tabii ki bu konuda öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, çalışanlarımızın sağlığını biz de gözetiyoruz. Kalabalık olursa sınıflar o dersi internete taşıyacağız." dedi.

Öğrencilere tavsiye: Ağustos ortasına kadar durumunuzu netleştirin

ABD’de öğrenim gören öğrencilerin ağustos ortasına kadar üniversiteleri ile görüşerek durumlarını netleştirmeleri tavsiye ediliyor.

Öğrenciler öğrenimlerine devam edebilmek için adım atmaya başladı bile. Öğrenciler ülkede kalabilmek için kısmen ya da tamamen yüz yüze eğitim veren diğer üniversitelere geçiş yapabilecek.

Atlantic Üniversitesi Özel Projeler ve İletişim Koordinatörü Deniz Karataş:

"Transfer olmak isteyen öğrencilerin başvuruları başladı. İstediğimiz sadece kendi okulundan "transfer olmasına izin veriyoruz" diye bir kağıt ve transkript tabii ki.”