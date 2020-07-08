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İngiltere'de salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 517'ye çıktı
[Fotoğraf: AA]
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 517’ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 126 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 517’ye çıktı.
Vaka sayısı son 24 saatte 630 artarken, toplam sayı 286 bin 979 oldu.
İngiltere, COVID-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
Etiketler: İngiltere koronavirüs COVID-19Son Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 19:07
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