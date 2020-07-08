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Suudi Arabistan'da 42 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 42 artarak 2 bin 59'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 36 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Virüs kaynaklı toplam can kaybının 2 bin 59'a, vaka sayısının da 220 bin 144'e çıktığı kaydedilen açıklamada, tedavisi tamamlanan 3 bin 211 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısının 158 bin 50'ye ulaştığı bilgisi verildi.
Etiketler: suudi arabistan'da koronavirüsSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 17:48
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