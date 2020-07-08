Bugüne kadar hangi siyasiler koronavirüse yakalandı?
Koronavirüs salgını, 210 ülke ve bölgeye yayıldı. Milyonlarca kişinin yakalandığı koronavirüs siyasetçilere de bulaştı. Peki bugüne kadar hangi siyasiler koronavirüse yakalandı? Detaylar haberimizde...
Kimi karantinaya alındı, kimi tedbirleri umursamadı.
Koronavirüs, sağlık ve ekonominin yanı sıra siyaset dünyasını da sarstı.
Son olarak tedbir almamakla eleştirilen, maske takmayan ve mesafe kuralına aldırmayan dikkat çeken Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'da koronavirüs tespit edildi.
Bolsonaro, 30 kişilik mangal partisini tepkilerin ardından iptal etmiş, ancak jet skiyle gölde tur atarken görüntülenmişti.
Peki bugüne kadar hangi siyasiler koronavirüse yakalandı?
Virüs, siyaset dünyasında en çok Rusya'da etkisini gösterdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'de koronavirüs tespit edildi.
Moskova'da kabineden iki bakana daha virüs bulaştığı belirlendi.
İngiltere'de yine eleştirilerin odağında olan Başbakan Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Prens Charles'a da koronavirüs bulaştığı duyuruldu.
Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ve Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de virüse yakalananlar arasında.
Kazakistan Başbakan Yardımcısı Eralı Tugjanov ve Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin’in de testleri pozitif çıktı.
Salgın, birçok ülkede kabineleri de vurdu.
Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani ve İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock koronavirüs olanlar arasında.