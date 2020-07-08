Tarihin sayfalarına kara bir leke olarak geçen soykırımın adresi Srebrenitsa...

Boşnakların hunharca katledilmesinin üzerinden yıllar geçse de acı hala taze.

O günlerin unutulmaması için, her sene katliamın yıldönümüne günler kala düzenlenen geleneksel Barış Yürüyüşü başladı.

Ancak koronavirüs salgını sebebiyle bu sene yürüyüşe sınırlı sayıda kişi katılıyor.

Soykırımdan kaçanların orman yolundan Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahtaki yürüyüş 3 gün sürecek.

"Bu yolun her bir metresinde kan izleri var"

Barış Yürüyüşü Alt Komite Başkanı Munir Habiboviç, yürüyüş için şunları söyledi:

"Bu yolun her bir metresinde kan izleri var. Kurbanları anmak ve geriye kalanlara da desteğimizi vermek için buradayız."

Katılımcılardan Salih Mulalic ise "25 yıl geçti ama aklımdan, kalbimden yaşananlar silinmedi. En acısı bu yolda kardeşimi kaybettiğim gündü. Tam da doğum gününde öldürüldü; 11 Temmuz'da." diye konuştu.

Barış Yürüyüşü katılımcıları, 11 Temmuz’da 8 Srebrenitsa kurbanının defnedileceği cenaze törenine katılacak.