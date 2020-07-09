Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"nda konuştu.

“Şartlar elverirse okulları açarız”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mevzuat gereği takvimi açıkladıklarını belirtti. Bakan Selçuk “ Biz takvimi mevzuat gereği açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz, sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak istiyoruz. Şartlar elverişli olursa da 'Bunu o tarihte açacağız' demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık.” dedi.

Bakan Selçuk ayrıca “31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanması) Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil.” şeklinde konuştu

Milli Eğitim Baskanı Selçuk okulların yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağına ilişkin işe “Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz.” dedi.

Okullar ne zaman açılacak?

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.

Ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Ne olmuştu?

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, hayatın günlük akışını etkilerken, eğitim sisteminde de bazı değişikliklere neden olmuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçilmesiyle öğrenciler, dönem boyunca okullarından uzak kalmıştı. Bu süreçte öğrenciler, eğitimlerine TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden devam etmişti.

Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlere kapanılması ve salgının psikolojik etkileri nedeniyle zorlu geçen 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran’da sona ermişti.

Pandemi, öğrencilerin bir yıllık çabalarının sonuçlarını aldığı ve heyecanla bekledikleri karne dağıtım törenlerini de etkilemiş, karne heyecanı evlerde yaşanmıştı.