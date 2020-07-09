Üniversiteye yerleşmede sınav kadar önemli diğer bir aşama da doğru tercih. Gençlerin yaşamına yön verecek bu kritik dönemde, onlara yol gösterecek bir festival düzenleniyor.

İbn Haldun Üniversitesi öncülüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin katılımıyla düzenlenecek "TercihFest", 3 gün boyunca öğrencileri ağırlayacak.

Türkiye'nin üniversite adaylarına yönelik ilk ve tek online tercih festivali TercihFest hakkında merak edilenleri Festival Koordinatörü Burak Erdem @trthaber'de anlatıyor. https://t.co/XCi9HCENhN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 9, 2020

TercihFest bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle online düzenlenecek. Türkiye'nin dört bir yanından başvuruda bulunan adaylardan bin kişi festivale katılacak. 8-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, öğrenciler örnek ders içerikleri görme imkanına da sahip olacak.

Adaylar düşündükleri bölümle ilgili danışmanlara birinci elden ulaşacak.

Festival süresince alanında öncü isimler de konuşma yapacak.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İbrahim Eren, BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Yazar Alev Alatlı'nın da aralarında bulunduğu 12 isim adaylarla dijital ortamda buluşacak.