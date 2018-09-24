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MEB en fazla üretim yapan meslek liselerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl en fazla üretim yapan mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerini duyurdu.

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MEB en fazla üretim yapan meslek liselerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün web sitesi "http://mtegm.meb.gov.tr/" adresinden yayınlanan listede, MEB'e bağlı okullar bünyesindeki 774 döner sermaye işletmesinde geçen yıl en fazla üretim yapan 50 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile mesleki eğitim merkezinin isimleri var.

Bakanlık ayrıca okullara ait 81 ildeki üretim toplamlarını da ayrı bir liste olarak yayınladı.

Geçen yıl 81 ildeki mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde bu kapsamda yapılan üretimlerden yaklaşık 217 milyon liralık gelir elde edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: meslek liseleri, meb, anadolu liseleri, Eğitim
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