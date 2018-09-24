Öğretmen eğitimi yeniden yapılandırılacak

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinin ev sahipliğinde, 22-23 Eylül'de "Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında Lisansüstü Eğitim Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayın açılışında Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran konuşma yaptı.

Çalıştaya, 41 eğitim bilimleri fakültesinden 189 öğretim üyesi ile 29 eğitim bilimleri enstitüsünün yöneticileri ve Milli Eğitim Bakanlığından ilgili uzmanlar katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, eğitim ve öğretmenlik gibi iki önemli bir konuda yapılan toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, MEB ve eğitim fakültelerinin öğretmenlerin mesleki gelişimiyle ilgili çalışmaları birlikte yürüteceklerini bildirdi.

Eğitim fakültelerinin bu konudaki desteğini önemsediklerini belirten Safran, "Öğretmen eğitimleri, MEB, YÖK ve eğitim fakülteleri ile birlikte yapılandırılacak. Kısa zaman içinde YÖK ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığının projelerini YÖK yetkililerine anlatacağız. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile yaptığımız ön görüşmede konuya ilişkin aldığımız prensip kararını bir protokole bağlayacağız. Öğretmen eğitimlerine ilişkin çalışmalarda bu protokol doğrultusunda hareket edilecek." bilgisini paylaştı.

"Herkesin elini taşın altına koyması gerekir"

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman da öncelikle YÖK'ün öğretmen yetiştirme alanında yaptığı düzenlemeleri ve çalıştayın yapılma gerekçelerini anlattı.

Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanıyla ilgili olarak fakülte, program, lisans ve lisansüstü öğrenci, öğretim elemanı, toplantı ve kongre, dergi, makale ve bildiri, tez, kitap sayıları hakkında güncel verileri aktaran Şişman, bu zamana kadar yükseköğretim alanındaki genişleme ve büyümeyi yatay büyüme olarak nitelendirdi. Şişman, bundan sonraki hedeflerinin, dikey yani nitelik ve kalite yönünden de geliştirme olacağını vurguladı.

Mehmet Şişman, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 Akademik Yılı açılış törenindeki konuşmasında öğretmen yetiştirme konusuna ve öğretmen niteliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı. Bu konunun masaya yatırılması ve etkin bir eylem planı ortaya konulması şart." ifadelerini kullandı.

Bu konuda YÖK'te yapılan çalıştay ve panelleri aktaran Şişman, bugüne kadar eğitim bilimcilerden konuyla ilgili kendisini heyecanlandıran fikir ve proje gelmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve ekibinin iş başına gelmesiyle ülkede olumlu bir hava oluştuğunu ve herkesin beklentilerinin çok yükseldiğini aktaran Şişman, bu olumlu havayı devam ettirebilmek ve eğitim sistemi adına yararlı işler yapmak için herkesin kafa yorması ve taşın altına eline koyması gerektiğini vurguladı.

Şişman, öğretmen adaylarının yetiştirilmesi ve çalışan öğretmenlerin mesleki gelişimi konusunda eğitim fakültelerinin Bakanlık ile iş birliği halinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğinden emin olduğuna değindi.

Mehmet Şişman, yeni YÖK olarak eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştirme alanında yapılanları anlatırken, "Bölüm ve anabilim dallarını yeniden yapılandırdık. Öğretmenlik lisans programlarını güncelledik. Öğretmenlik alanları için baraj uygulaması getirdik. İkinci öğretim programlarını tedricen kapatmaya başladık. Bazı programlar için puan türünü değiştirdik, kontenjanları azaltmaya başladık." diye konuştu.

Yeni öğretmen yetiştirme programlarına ilişkin getirilen yenilikleri aktaran Şişman, fakülteler arasında programlar ve derslerle ilgili olarak haftalık ders saati, ders kredisi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) yönünden olabildiğince standartlaşmaya gidildiğini, çekirdek programlar oluşturulduğunu, seçmeli derslerle ilgili yeni düzenlemeler yapıldığını, öğretmenlik uygulamalarının iki dönem olarak düzenlendiğini anlattı.

Öğretmen yetiştirmeyi, hizmet öncesi ve hizmet içinde eğitim olmak üzere iki başlıkta düşünmek gerektiğini belirten Şişman, "MEB'de çalışan bir milyon öğretmenin yüzde 1,43'ü enstitü, yüzde 2,24'ü önlisans, yüzde 87,36'sı lisans, yüzde 9,29'u yüksek lisans, yüzde 0,14'ü doktora mezunu." bilgisini verdi.

Ayrıntılı rapor, kamuoyu ile paylaşılacak

Açılış konuşmalarından sonra 7 ana tema ve 34 başlık altında oluşturulan oturumlar gerçekleştirildi.

İki gün süren çalıştayda ele alınan konular arasında, "Öğretmenlik alanlarında lisansüstü eğitim açma standartları", "Uzaktan eğitime dayalı lisansüstü eğitim programları", "Lisansüstü eğitim-öğretim süreçleri", "Lisansüstü eğitimde kurumlar arası iş birliği ve hareketlilik", "Araştırma, tez, proje konuları ve yazım süreçleri", "Lisansüstü programlarda akreditasyon", "Programlardan mezunların istihdamı" başlıkları yer aldı.

Çalıştayın kapanış oturumunda 34 çalışma grubu tarafından ele alınan eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında sürdürülen lisansüstü eğitimde yaşanan sorunlara ve fırsatlara ilişkin hazırlanan raporlar tartışıldı.

Çalıştayla ilgili ayrıntılı rapor, önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

Kaynak: AA