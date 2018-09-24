Türkiye'nin en genç nüfuslu ili Şanlıurfa'da eğitime büyük yatırım

Her yıl 65 ile 70 bin arasında bebeğin dünyaya geldiği Şanlıurfa, 19,5 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip.

2018-2019 eğitim öğretim yılında Suriyelilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 800 bin öğrencinin ders başı yaptığı şehirde, son yıllarda eğitim alanında yapılan yatırımlarla 2002 yılında 5 bin olan derslik sayısı 17 binin üzerine çıkarıldı.

Her yıl artan öğrenci sayısına rağmen sınıflardaki yoğunluğun düştüğü kentte, bu yıl hizmete giren ve girecek olan, içerisinde okulların bulunduğu 4 eğitim kampüsü ile 259 okul, 10 pansiyon ve 5 atölyeyle öğrencilerin daha kaliteli bir eğitim alması sağlanacak.

Bu yıl 800 bin öğrenci ders başı yaptı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki öğrenci sayısının Türkiye'nin birçok ilinin nüfusundan daha fazla olduğunu hatırlattı.

Bu yıl Suriyeliler dahil 800 bin öğrencinin ders başı yaptığını belirten Vali Erin, "2017 yılının ortasından itibaren kentte eğitimin fiziki altyapısını tamamlamak amacıyla büyük bir kampanya başlattık. Bu çalışmayı yürüttüğümüz sırada Şanlıurfa'da 2 bin 300 okulumuz ve 10 bin civarında dersliğimiz vardı. 800 civarında okulumuzda ikili eğitim devam ediyordu" dedi.

Kırsaldaki yaklaşık 100 bin öğrenciyi taşımalı sistemle uzak mesafelerdeki okullara taşımak zorunda kaldıklarını vurgulayan Erin, bunun devlete maddi olarak büyük bir külfet ortaya çıkardığını anlattı.

"Çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar kurduk"

Erin, tüm Türkiye'de 2019 yılında tekli eğitime geçilmesinin planlandığını, bu kapsamda kentteki derslik ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük bir yatırım atağı başlattıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"2017 yılının ikinci yarısında eğitime 500 milyon lira civarında ilave para aktarıldı. İlk etapta büyük yük olan taşımalı sistemi sonlandırmak amacıyla 150 ve daha fazla çocuğumuzun taşındığı mahallelerimize okullar yapmaya başladık. Ayrıca kent merkezinde 2, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde 1'er tane olmak üzere okul kampüsleri kurduk. Bu kampüslerde toplam 23 okulumuz olacak. Ayrıca kampüslerde 13 tane de pansiyon ve çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar kurduk. Bu kampüslerimizden Eyyübiye kampüsümüz hariç değerleri eğitim öğretime başladı. Eyyübiye kampüsümüzde 2. dönemde öğrencilerimiz burada eğitim görmeye başlayacak."

"75 yılda yapılan dersliği 1 yılda yapmış olacağız"

Vali Erin, Cumhuriyet tarihi boyunca 2002 yılına kadar Şanlıurfa'ya 5 binin biraz üzerinde derslik yapıldığını anlattı.

15 yıl içinde derslik sayısının 5 binden 17 binin üzerine çıkarıldığını belirten Erin, şunları söyledi:

"Çok ciddi bir yatırım ama Şanlıurfa'da her yıl 65-70 bin doğumun olduğu görüyoruz ve bunları da hesaba katarak eğitim yatırımlarımızı sürekli yeniliyoruz. Yapılan bunca yatırıma rağmen 2017 yılının başında yaptığımız değerlendirmede, bizim 2019 yılına kadar 8 bin ilave derslik yapmamız gerektiği ortaya çıktı. Daha sonra 2017 yılında temin ettiğimiz ödenekle inşaatlarına başladığımız şu anda yüzde 90'a varan bir fiziki gerçekleşme sağlanmış durumda. Bu inşaatlarımızın bitmesiyle biz aslında Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan toplam derslik sayısını bir yılda yapmış olacağız. Yani 75 yılda yapılan inşaatların tamamını 1 yılda yapmış olacağız. Şu anda küçük eksiklikleri olan okullarımızı eğitim öğretim yılına yetiştirmeye çalışıyoruz."

Yatırımlarda kırsal unutulmadı

Erin, eğitim yatırımlarının sadece kent merkezlerinde değil kırsal kesimde de devam ettiğini aktardı.

Kırsal kesimde toplam 300 okul yapıldığını vurgulayan Erin, "150 ilkokul, 150 lise okulu olmak üzere toplamda 300 okulumuzu kırsalımıza yapıyoruz. Bu okullarımız taşıma eğitimin bulunduğu bölgelerde yapılıyor. Artık çocuklarımız kendi mahallelerinde, anne, babalarının yanında eğitimlerini görecekler.Böylece özellikle taşımalı eğitime giden maddi kaynağı da büyük oranda düşürmüş olacağız" dedi.

Kaynak: AA