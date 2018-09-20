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Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2018-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme işlemlerini tamamladı.

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Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 2018-Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren adaylar, yerleştirme sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 21-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yerleştirme, ösym, Dikey Geçiş Sınavı, DGS
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