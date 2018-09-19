Anadolu Üniversitesi'nin ikinci üniversite programı kayıtları için son 2 gün

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıöğretim Fakültesi'nin "ikinci üniversite" programlarına başvuruyla igili açıklama yaptı.

Son gün 21 Eylül

Açıklamaya göre, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim veren fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemi kapsamında öğretim yapan fakültelere internet üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabiliyor.

Adaylar, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için 11 Eylül'de başlayan kayıt dönemi kapsamında, "https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/" adresinden başvurularını 21 Eylül'e kadar gerçekleştirebilecek.

İkinci üniversite için şu ana kadar 165 bin 985 kişi başvuru yaptı.

Adalet, Sosyal Hizmetler, Web Tasarımı en çok tercih edilenler arasında

Bir mesleği olan ama çalıştığı alanı değiştirmek isteyen, hobisi ya da ilgi duyduğu alan doğrultusunda akademik bilgi edinmek isteyenler ikinci üniversite için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne başvuruyor.

Milletvekili, avukat, mühendis, doktor, öğretmen, asker, akademisyen, ev hanımı, üniversite öğrencisi ve emekli gibi çeşitli profiller açıköğretimde okuyor.

İkinci üniversite kapsamında en çok, Adalet, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Sağlık Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Web Tasarımı ve Kodlama, İlahiyat, Laborant ve Veteriner Sağlık ile İşletme bölümleri tercih ediliyor.

Harçlarda ciddi indirime gidildi

2018-2019 öğretim yılından itibaren Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla basılı kitaplarını dijitale taşıyan Açıköğretim Sistemi'nde, maliyet düşüşüyle birlikte öğrenci harçlarında da ciddi indirim yapıldı.

Kaynak: AA