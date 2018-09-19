Üniversitelere ek yerleştirme tercihleri için yarın son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri yarın tamamlanacak.

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından, 2018-YKS sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemi yapacak adaylara hatırlatma yapıldı.

Adayların, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacakları 2018-YKS ek yerleştirme tercihleri yarın sona erecek.

Kaynak: AA