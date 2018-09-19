  • 19 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.304
    EURO 7.382
  • BIST 95290.8
    ALTIN 243.538
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Üniversitelere ek yerleştirme tercihleri için yarın son gün

Üniversitelere ek yerleştirme tercihleri için yarın son gün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme işlemleri yarın sona erecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Üniversitelere ek yerleştirme tercihleri için yarın son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri yarın tamamlanacak.

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından, 2018-YKS sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemi yapacak adaylara hatırlatma yapıldı.

Adayların, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacakları 2018-YKS ek yerleştirme tercihleri yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Etiketler: ösym, ek yerleştirme, üniversite
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER