Meslek liselerinden ekonomiye 217 milyon liralık destek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlık, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullar bünyesindeki 774 döner sermaye işletmesindeki üretim potansiyelini ve verimliliğini masaya yatırdı.

Buna göre, Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimlerden 217 milyon liralık gelir elde edildi. En büyük gelir sağlayan iller sırasıyla Ankara, İstanbul ve Antalya oldu.

En fazla geliri Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağladı

Ankara'da yaklaşık 25 milyon lira, İstanbul'da yaklaşık 17 milyon lira ve Antalya'da yaklaşık 13 milyon liralık üretim gerçekleştirildi.

En fazla geliri Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağladı. Yaklaşık 5,5 milyon liralık üretim yapan Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 4,8 milyon liralık üretimle Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi ve 4,5 milyon liralık üretimle Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi.

Yeni mevzuatta son aşamaya gelindi

Öte yandan Bakanlık, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezleri bünyesindeki işletmelerin hem kapasitesini hem de verimliliklerini artırmak için yeni hedefler belirledi.

Bakanlık, uygulamalı eğitim imkanı veren ve öğrencilere sektörün istediği becerilerin kazandırılması ve kalıcı kılınmasında büyük fırsat sunan işletmelerdeki üretimi artırmaya çalışıyor. Böylece mezunlar, mezuniyet alanlarında istihdam imkanlarını da artırmış olacaklar.

Bu işletmelerin daha verimli çalışması ile ilgili mevzuat düzenlemesi çalışmalarında son aşamaya gelinmiş durumda.

Kaynak: AA