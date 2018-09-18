Öğrenci sayısı 143 ülkenin nüfusuyla yarışıyor

Türkiye’nin öğrenci nüfusu, Hollanda, Portekiz, Avustralya, Azerbaycan, Şili, Kamerun’un da aralarında olduğu 5 kıtadan 143 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

Türkiye'de okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim gören 17 milyon 749 bin öğrenci sayısı Hollanda'nın nüfusunun üzerinde. Portekiz ve İsveç’in nüfusu ise Türkiye’de sadece ilköğretim düzeyinde eğitim alan öğrenci sayısının gerisinde kaldı.

Finlandiya ve Norveç’in nüfusu, Türkiye’de sadece lise düzeyindeki 5 milyon 535 binlik öğrenci sayısına yetişemedi.

Türkiye’deki sadece üniversite öğrencisi sayısı Bulgaristan, Libya, Lübnan gibi pek çok ülkenin nüfusunun üzerinde bulunuyor.

Kaynak: AA