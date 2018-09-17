18 milyona yakın öğrenci bugün ders başı yaptı

18 milyona yakın öğrenci sıralarda, 1 milyondan fazla öğretmen de görevinin başında yerlerini aldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün başladı.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10 Eylül'de başlamıştı.

2018-2019 eğitim öğretim yılında, açık öğretim öğrencileri dahil, resmi ve özel okullardaki 17 milyon 749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen ders başı yapıyor.

Bugün başlayan yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin ve öğretmenlerin ilk gün heyecanına ortak olacak. İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak.

Ücretsiz dağıtılacak kitaplar hazır

2018-2019 eğitim öğretim yılı için 141 milyon 722 bin 460 ücretsiz kitap basıldı.

Kitaplar sınıflara göre tek tek ayrıldı. Öğrencilerin sıralarına yerleştirildi. Öte yandan, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okutulacak kitapların tamamına "http://www.eba.gov.tr/ekitap" internet adresinden ulaşılabilecek.

Tam gün eğitim

Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Bilecik, Burdur, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Nevşehir, Sinop ve Tunceli'nin bulunduğu toplam 14 ilde tam gün eğitim verilecek.

İstanbul'da 06.00 ile 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul'da bugün toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

Vatandaşlar, bugün İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs A.Ş. araçlarıyla belirtilen saatlerde ücretsiz seyahat edebilecek.

Kentte bugün yol-kazı çalışması yapılmayacak ve kazalar için trafikte çok sayıda çekici hazır bulundurulacak.

İETT tarafından mevcut 4 bin 840 otobüs ve 453 metrobüse ek olarak 349 adet otobüs ve 90 adet metrobüs hizmet verecek.

Metro, tramvay, metrobüs, otobüs ek seferleriyle 894 bin yolcu toplu ulaşıma yönlendirilecek ve 596 bin aracın trafiğe çıkmaması sağlanacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarının birinci dönem öğrenci başvuruları 17-23 Eylül 2018'de, ikinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019'da, üçüncü dönem başvuruları ise 24-30 Haziran 2019'da alınacak.

Birinci dönem kursları 1 Ekim 2018'de, ikinci dönem kursları 25 Şubat 2019'da, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz 2019'da başlayacak.

Öte yandan, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül'de yapılan uyum eğitimine, birinci sınıf seviyesinde 1 milyon 299 bin 349, beşinci sınıf seviyesinde 1 milyon 156 bin 546, dokuzuncu sınıf seviyesinde de 1 milyon 203 bin 578 öğrenci katıldı.

Kaynak: TRT Haber, AA