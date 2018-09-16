Okullarda 'askıda defter kalem' kampanyası

İzmir'de yeni eğitim öğretim yılı başında, maddi durumu yetersiz öğrencilerin kalem, defter, silgi gibi ihtiyaçları "Askıda ekmek" uygulamasına benzer "Askıda defter kalem" kampanyası ile karşılanacak.

İzmir'deki okullarda başlatılan "Askıda defter kalem" kampanyası kapsamında veliler, öğrenciler ihtiyaç fazlası defter, kalem, silgi, boyama kitabı, kalem kutusu, çanta gibi kırtasiye ürünlerini bağışlıyor.

Okullarda oluşturulan kutularda ya da alanlarda biriktirilen bu ürünler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılıyor.

Kampanyanın zor durumdaki öğrencilerin okul ihtiyaçlarını gidermesinin yanı sıra çocuklarda paylaşma bilincini geliştirmeye katkı sunması bekleniyor.

"İyiliği kuşanmış bir neslin yetişmesi için önemsiyoruz"

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi yaptığı açıklamada, kampanyanın veli ve öğrencilerin isteği doğrultusunda ortaya çıktığını, müdürlük olarak da çalışmayı desteklediklerini belirtti.

Eğitim öğretimde sadece akademik bilgileri değil, çocukların kişiliklerine olumlu yansıyacak çalışmaları da önemsediklerini vurgulayan Yahşi, iyilik kültürünün yaygınlaşması ve iyiliğin çocukların kalplerine inşa edilmesi konusunda tüm projelere destek verdiklerini ifade etti.

Binden fazla okulda uygulanıyor

Yahşi, İzmir'de uyum haftası sürecinde ilk bağışların toplandığını aktararak, kampanya kapsamında binden fazla okulda "askıda defter kalem" kutusu kurulduğunu belirtti.

Kısa sürde büyük ilgi gören çalışmanın tüm okullara yayılacağına inandığını kaydeden Yahşi, "Ciddi bir destek var. Sadece İzmir değil, diğer ekonomik anlamda yardıma ihtiyacı olan okullarımıza da İzmir'den bir ses verebileceğini söylüyor çocuklarımız. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Öğrenci ve velilerimiz desteğiyle oldu, bizim müdürlük olarak ortaya çıkardığımız bir proje değil." diye konuştu.

Yahşi, Türk milletinin medeniyet değerlerinde paylaşmanın önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Medeniyet kodlarımızda var olan paylaşmayı çocuklarımıza öğretmek açısında çok önemli. Biz sadece akademik anlamda bir bilgiyi vermiyoruz. Paylaşımın ne demek olduğunu çocuklarımıza henüz ana okulunda, birinci sınıfa başlayan çocuklarımıza net bir şekilde vermemiz lazım. İyiliği, merhameti kuşanmış bir neslin yetişmesi için bunu önemsiyoruz."

Kaynak: AA