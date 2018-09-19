Yurt dışı eğitim için sözlü sınava girecek öğrenciler açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar sonuçlarını resmi burslu öğrenci sistemi (REBUS-https://rebus.meb.gov.tr/) internet adresinden öğrenebilecek.

Sözlü sınav giriş tarihleri, yeri, bilgileri ve sürece dair diğer konular, "http://yyegm.meb.gov.tr" internet sayfasından daha sonra duyurulacak.

Bakanlık tarafından, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Programı kapsamında, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere 76 ülkeye 1224 öğrenci gönderilecek.

Kaynak: AA