MEB'den yetenekli öğrenciye liselere yerleştirmede ikinci şans

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk defa, özel bir yeteneğe sahip olduğunu düşünen öğrencilerin, sanat ve spor liselerinin boş kontenjanlarına yerleştirilmeleri amacıyla eylül ve ekim aylarının son haftasında özel yetenek sınavları düzenleyecek.

Bakanlığa bağlı 82 güzel sanatlar lisesi ile 74 spor lisesi var.

Bakanlık bu yıl ilk kez sanat ve spor alanlarında yeteneği olduğunu düşünen ancak başka bir lise türüne kaydolmuş öğrenciler için yeni düzenleme yaptı.

Bu kapsamda güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı ve projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarında bulunan boş kontenjanlara diğer liselerin 9. sınıflarından eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavlarıyla öğrenci nakil ve geçişleri yapılacak.

Bakanlık, bu yıl 10. sınıfa geçen lise öğrencileri arasından özel yetenekli olanlar için de sanat ve spor liselerine geçiş hakkı sağladı.

Buna göre, diğer liselerin 10. sınıflarından bu okullara gitmek isteyen öğrenciler, boş kontenjan bulunması halinde eylül ve ekim aylarının son haftasında yetenek sınavlarına alınacak.

Kaynak: AA