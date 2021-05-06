Milli Eğitim Bakanlığı, çocukları ve gençleri bilim dünyasına ait pek çok soruyla keşfe davet eden Bilim Kaşifleri adlı e-kitabı erişime açtı. Öğrenciler, 114 sayfadan oluşan keşif yolculuğuna, meb.gov.tr adresindeki "Evde Eğitim Paketi" bölümünden ulaşabilecek.

Bilim Kaşifleri e-kitabında, "Yapay zeka düşünebilir mi? Zamanda yolculuk mümkün mü? Sesleri görebilir miyiz?" gibi 50 farklı soruya yanıt veren ve konularla ilgili bilgi derinleştirici deneyler yer aldı.

"Her yeni içerik, yeni bir soruyla başlar ve seni yeni bir keşfe sürükler" ifadelerine yer verilen kitapta, öğrencilerden, önce yanıtı kendi kafasında araması, ardından cevabı okuyup yeni sorular sorması istendi.

"Meraklı kaşiflerimiz velilerimizi yanlarında görmek isteyebilir"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kaşifleri e-kitap çalışmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Bilim Kaşifleri adlı e-kitap çalışmamız, öğrencilerimin farklı sorularla yeni bilgilere ulaşmalarına rehberlik edecek. Geleceğin bilim insanlarını bu uçsuz bucaksız bilgi okyanusunda unutamayacakları bir yolculuk bekliyor. Her biri farklı alanlardan ilginç sorularla dolu içerikte meraklı kaşiflerimiz, zaman zaman siz velilerimizi de yanlarında görmek isteyebilirler. Bu yolculuğa gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte sizleri de bekliyoruz."