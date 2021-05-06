Yerel TV kanalı WFSB'nin haberine göre, Müslüman öğrenci Bayan Galal, Yale Üniversitesi öğrencilerinin oylarının yüzde 56'sını alarak Yale Koleji Konseyi Başkanı oldu.

“Diğer insanlar sayesinde bunu başardım"

320 yıllık üniversitede öğrenci başkanı olarak seçilen ilk Müslüman olan Galal, "Müslüman bir kadın olarak beni ve benim gibi insanları savunan diğer insanlar sayesinde bunu başardım." dedi.

Moleküler Biyoloji, küresel olaylar ve sağlık çalışmaları alanlarında eğitim alan Galal, pandemi döneminde "daha sağlıklı Yale inşası" için çaba sarf edeceğini belirtti.

Kardeşi de ilk başörtülü spiker olarak tarihe geçti

Bayan Galal'ın kız kardeşi Ayah Galal da Connecticut eyaletinde ekrana çıkan ilk başörtülü spiker olarak tarihe geçmişti.