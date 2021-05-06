Eşme Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak bölümlerin kabul edilmesinin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da öğrenci kontenjanları onaylandı.

Bölümlere öğrenci alımının 2021-2022 eğitim öğretim yılında başlayacağını ifade eden Eşme Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, kararın herkese hayırlı olmasını diledi.

"Bölümlerimizi tercih eden ilk 10 öğrencimize burs sağlayacağız"

Yeni bölümlerin Türkiye genelinde tercih edilen bölümler arasında olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, "Gıda Teknolojisi Bölümü'ne 40, Eczane Hizmetleri Bölümü'ne 30 ve Halı Kilimcilik Bölümü'ne 30 öğrenci alınacak. Yeni açılacak bölümlerimizi tercih eden ilk 10 öğrencimize bireysel ve kurumsal katkılarla burs sağlayacağız. Bunun yanında da staj konusunda da öğrencilerimize gerekli desteği vereceğiz" dedi.

Şentürk, bölümlerin açılması için destek veren Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'a teşekkür etti.