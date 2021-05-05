Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 20:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
MEB'in eğlenceli eğitim içeriklerine tek tıkla ulaşılıyor
[Fotoğraf: MEB]
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler ve veliler için hazırlanan eğlenceli eğitim içeriklerini bir araya getirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Telegram hesabından, öğrenciler ve veliler için hazırlanan yeni uygulamaya ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Evde zaman zor geçiyor biliyorum… Çocukların okuyabileceği, sizin okuyabileceğiniz, çocuğa, çocukluğa, oyuna, eğitime dair çok seveceğiniz kitaplarımızın ve uygulamalarımızın bazılarını bir linkte topladık. Bazen bir cümle bambaşka kapılar açar. Lütfen göz atın. Hepsi sizin için" sözlerine yer verdi.
Salgın döneminde öğrenciler ve velileri için hazırlanan "Evde Eğitim Paketi" isimli eğlenceli eğitim içeriklerine, "http://meb.ai/KjRFB1" internet adresinden erişim sağlanabilecek.
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