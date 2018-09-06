  • 06 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.625
    EURO 7.714
  • BIST 93823.68
    ALTIN 255.124
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Liselere yerleştirmede nakil dönemi için son gün

Liselere yerleştirmede nakil dönemi için son gün

Liselere yerleştirmede nakil sürecinin dördüncü dönemi bugün sona erecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Liselere yerleştirmede nakil dönemi için son gün

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas dördüncü nakil dönemi tercihlerini bugün saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

Dördüncü nakil döneminin tamamlanmasıyla yerleştirmeye esas nakil dönemleri sona erecek.

Yapılan tercihler okul müdürlüklerine onaylatılacak

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

Yerleştirmeye esas dördüncü nakil tercih başvurularının saat 17.00'de tamamlanmasının ardından sonuçlar 8 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, liselere yerleştirme nakil süreci
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER