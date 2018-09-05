YÖK'ten "Hukuk eğitiminin 5 yıla çıkarılması" önerisiyle ilgili açıklama

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in hukuk fakültelerindeki lisans eğitiminin 5 yıl olması gerektiğine dair konuşmasından sonra, Yükseköğretim Kurulu'ndan açıklama yapıldı.

"Yükseköğretim Kurulu'na, Yargıtay Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılmış resmi bir müracaatın henüz bulunmadığının" belirtildiği açıklamada, şunlar yer aldı:

"YÖK olarak, eğitim öğretim süreleri de dahil konunun, içinde bulunduğumuz Avrupa Yükseköğretim Alanı'nın çerçevesinde ele alınmasının doğru olduğunu, ayrıca Yargıtay Başkanlığımızın hassasiyetlerine de cevap verecek şekilde sisteme yeni girecek olanlar için mezuniyet sonrasında, Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili paydaşların da içinde bulunduğu bir süreçle 'meslek icra sınavının' getirilmesinde yarar gördüğümüzü ifade etmek isteriz."

Cirit'in sözleri

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, hukuk eğitimindeki yetersizliklerin adli hizmetlerin kalitesini olumsuz etkilediğini söylemiş, hukuk fakültelerinde lisans eğitiminin 5 yıl olması, yargı etiği derslerinin de tüm hukuk öğrencilerine verilmesi gerektiğini anlatmıştı.

Bu konuşmadan sonra bazı basın yayın organları, Cirit'in konuyla ilgili YÖK'e resmi başvuruda bulunduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA