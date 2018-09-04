TÜRGEV'den kız öğrencilerin eğitimine destek

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'ndan (TÜRGEV) yapılan açıklamaya göre vakıf, 6 yeni yurt açarak öğrenci kapasitesini 9 bin 234'ten 12 bin 921'e çıkardı.

Yeni dönemde İstanbul, Kocaeli ve Ağrı'da yeni yurtlar açarak ülke genelindeki hizmet ağını genişleten TÜRGEV, yurtlarında kalan öğrencileri atölye çalışmaları, kulüp çalışmaları, genel seminer programları, mesleki platform çalışmaları, TÜRGEV Akademi Aşamalı Ders Programları ile bilimsel, fikirsel, ruhsal ve fiziksel anlamda destekliyor.

TÜRGEV, öğrencilerin ihtisas alanlarında yetkinlik kazanmalarının dışında sosyal, kültürel, müzikal, sportif alanlarda yeteneklerine uygun, kendilerine özel ilgi ve gelişim alanları oluşturmalarına da imkan sağlıyor. Vakıf ayrıca kendi bünyesindeki eğitimlerin dışında öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşması için de destek sunarak, kariyer merkezi çatısı altında öğrencileri talep ve eğitim alanlarına göre staj ve iş başvuruları için yönlendiriyor.

Eğitim programları

Vakfın atölye çalışmaları kapsamında dil atölyelerinde; İngilizce, Osmanlıca, Arapça, İspanyolca eğitimlerinin yanı sıra işaret dili eğitimi, kültür-sanat atölyelerinde; resim, el nakışı, dikiş, senaryo yazımı, satranç, hüsnühat, kaligrafi, diksiyon ve hızlı okuma teknikleri eğitimi, müzik atölyelerinde; ney, keman ve gitar eğitimi, İslam ilimleri atölyelerinde; siyer, fıkıh, akaid, tefsir ve Kur'an eğitimi imkanları sunuluyor.

TÜRGEV, spor atölyelerinde verdiği okçuluk, hapkido, voleybol, zumba, fitness, pilates ve step-aerobik eğitimlerinin yanı sıra gezi ve fotoğrafçılık kulübü, sosyal çalışmalar kulübü, akademik araştırmalar ve çalışmalar kulübü ve hafızlık çalışmaları ile yurtlarında kalan öğrencilere, İslami ilimler-sosyal bilimler alanlarında Akademi Aşamalı Ders Programı'na da katılma hakkı sağlıyor.

Yurtlarda ise TV + uydu, 7/24 Wi-Fi, 7/24 sıcak su, kahvaltı, akşam yemeği, 7/24 güvenlik, kişisel dolap, ortopedik yatak, mini buzdolabı, komodin, çalışma masası, kitaplık, banyo, kafeterya, spor salonu, çamaşırhane, konferans salonu, yemekhane, kütüphane, revir, etüt salonu, atölye odaları, bilgisayar odası, bahçe, valiz odası ve mescit yer alıyor.

Yurt ücretleri 450 ile bin 750 lira arasında değişiyor.

Kaynak: AA