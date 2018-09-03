Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2018-1019 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Kasapoğlu, başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacağını söyledi. Başvurular ise 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek.

Sevgili gençler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları başladı.



KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. pic.twitter.com/cd3wcaAG5N — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 3 Eylül 2018

Öğrencilerin öğrenim bilgilerinin, Yükseköğretim Kurumu'nun bilgi sistemi üzerinden alınacağı ve hatalı öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için, öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru olup olmadığını kontrol etmesinin önemli olduğu, öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirebileceği, bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrencilerin ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebileceği belirtildi.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresinden (yurtkur.gsb.gov.tr) ulaşabilecek.

Kurumsal İletişim Merkezi 7/24 öğrencilerin hizmetinde

Yaşanılan sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalışan KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak.

Öğrenciler, "444 1961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da Kurumun resmi Twitter hesabı, "KYK_DESTEK" üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.

Kaynak: TRT Haber - AA