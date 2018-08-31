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İlkokulda hiçbir öğrenci akranlarından geride kalmayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen öğretmenler, ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine yılda 160 saate kadar Türkçe ve matematik derslerinden ek ders verebilecek.

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İlkokulda hiçbir öğrenci akranlarından geride kalmayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilkokulların 3 ve 4'üncü sınıflarına devam eden ve önceki yıllarda Türkçe ve matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin, bu kazanımlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın (İYEP) ek ders sorunu çözüldü.

İYEP pilot uygulama çalışmaları geçen eğitim öğretim yılında gönüllü öğretmenler aracılığı ile yapılmaktayken 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren ek ders karşılığı uygulanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, İYEP'te görev alan öğretmenler, her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar 1 öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında ek ders alabilecek.

Tüm öğrenciler yararlanabilecek

İYEP'ten, ilkokulların 3 ve 4'üncü sınıflarına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, eğitim öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik öğretim programları kapsamında belirlenen kazanımları edinemeyen tüm öğrenciler yararlanabilecek.

Bu kapsamda, 3 ve 4'üncü sınıfta eğitim gören ve programa ihtiyaç duyan tüm öğrenciler, Türkçe dersi öğretim programındaki okuma, yazma ve anlama becerileri ile matematikteki doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarında yetiştirme programına alınacak. Programa katılan öğrencilere psikososyal alanda da destek sağlanacak.

Haftada en az 2, en fazla 10 ders

Program, İYEP kapsamına alınacak öğrencilerin belirlenmesinin ardından okulun öğrenci sayısı ve ihtiyaç seviyelerine göre oluşturulacak gruplarda haftada en az 2, en fazla 10 ders saatini geçmeyecek şekilde uygulanacak. Dersler sınıf öğretmenlerince hafta sonu ve hafta içi verilebilecek.

Geçen yıl pilot olarak, Ağrı, Ankara, Bingöl, Edirne, Hatay, İstanbul, Konya, Mardin, Ordu, Siirt, Sivas ve Şanlıurfa'da hayata geçirilen program, 2018-2019 eğitim öğretim yılında yaygınlaştırılarak 81 ildeki ilkokullarda uygulanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ek ders
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