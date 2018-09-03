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Öğretmenlere mazerete bağlı yer değişikliği için ikinci şans

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlere ikinci başvuru hakkı tanındı.

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Öğretmenlere mazerete bağlı yer değişikliği için ikinci şans

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak." ifadesine yer verildi.


 

Kaynak: TRT Haber

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