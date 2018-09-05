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YÖK Başkanı Saraç: Boş kontenjan sayısı 85 bin azaldı

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından yapılan yerleştirmede boş kontenjanların geçen yıla göre 85 bin azaldığını açıkladı.

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YÖK Başkanı Saraç: Boş kontenjan sayısı 85 bin azaldı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Yekta Saraç, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 10 Üniversite Rektörü ve TÜBİTAK Başkanı’nın katıldığı değerlendirme toplantısında konuştu.

Saraç, Yüksek Öğrenim Kurumları'na Giriş sınavının ardından oluşan tablonun olumlu bir gelişmeyi yansıttığını söyledi.

YKS’nin ilk defa uygulanan bir sistem olduğunu belirten Saraç, “Bunun sonuçları açıklandı, kamuoyu ile paylaşıldı. Yerleştirme sonuçlarına baktığımızda 85 bin civarında boş kontenjanda azalma oldu geçen seneye göre. Gerçekten çok ciddi bir iyileşme oldu. Meslek Yüksekokullarının doluluk oranlar artık lisansı geçer hale geldi. Bunlar da ülkemiz için güzel sevindirici gelişmeler." dedi.

Kaynak: TRT Haber

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