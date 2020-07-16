MEB tarafından gerçekleştirilen sınav, 8. sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımları esas alınarak yapıldı.

Öğrenciler bu yıl sınava öğrenim gördükleri okullarda girdi. Geçen yıl sınav yapılan okul sayısı 3 bin 873 iken Bakanlık, bu sene okul sayısını 18 bin 139'a, salon sayısını 59 bin 568'den 111 bin 918'e çıkardı.

Sınav binaları detaylı olarak temizlendi

COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.

Sınav binalarına gelen öğrencilerin, okulun bahçesine girişleri sırasında en az 1 metrelik (3-4 adım) sosyal mesafenin korunması sağlandı ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alındı.

Öğrenci ve görevliler tıbbi maske kullandı

Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra bekletilmeden salonlara alındı.

Sınav salonlarında öğrenci ve görevliler tıbbi maske kullandı. Sınav salonlarında yerlerine oturmaları ve diğer öğrencilerle aralarında sosyal mesafe sağlanmasının ardından isteyen öğrenciler, maskesini çıkardı. Sınavda, soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullandı.

Sonuçlar 16 Temmuz'da açıklanacak

Sınav sonuçları, 16 Temmuz'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklanacak.