Üniversitenin resmi medya organı tarafından hazırlanan program MEDIAMANAS'ın YouTube kanalından yayınlandı.

Program, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde yaşanan olayların fotoğrafları eşliğindeki şehitlere saygı duruşu ve ardından iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Demokrasi ve Vatan İçin Tek Yürek” adlı filmin gösteriminin ardından Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev açılış konuşmalarını yaptı.

İletişim Başkanlığı’nın “15 Temmuz 2016: Dünya Demokrasileri İçin Milat” adlı filminden sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve KTMÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un KTMÜ için hazırladığı mesaj okundu.

"15 Temmuz’un dost ve kardeş ülkelerde de aynı duygularla idrak edildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz"

Altun, mesajında, “Ülkemizin atlattığı badireyi ve milletimizin kazandığı zaferi unutmamak, unutturmamak için 15 Temmuz’u “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” ilan ettik. 15 Temmuz’un dost ve kardeş ülkelerde de aynı duygularla idrak edildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitemizde düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” programını da Türk milletinin destansı zaferinin yanı sıra, bulunduğu her ülke için tehdit oluşturan FETÖ’nün gerçek yüzünün anlatılması bakımından önemli bir fırsat olarak görüyorum. Ortak kültür coğrafyamızın önemli şahsiyetlerinden Cengiz Aytmatov’un “Gün Olur Asra Bedel” eserinde geçen “mankurt” kavramı, tam da FETÖ’nün insanımıza ve toplumumuza yapmak istediğini anlatmaktadır. FETÖ’nün, başta gençler olmak üzere insanımızı kendi vatanına ihanet eden, kültüründen, ailesinden, devletinden kopuk bilinçsiz köleler yapmasına, mankurtlaştırmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Program KTMÜ İlahiyat Fakültesi ve Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği din görevlilerinin dini programıyla devam etti; İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı “15 Temmuz Mehteri”nin gösterimiyle sona erdi.