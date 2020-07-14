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LGS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları 2020…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 20 Haziran’da yapıldı. Peki 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2020 sonuç sorgulama…
Bu yıl MEB tarafından koronavirüs önlemleri altında düzenlenen LGS 20 Haziran’da yapıldı. Öğrenciler LGS kapsamındaki merkezi sınavda, 2019-2020 öğretim yılında 8. sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programlarından sorumlu oldular.
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Merkezi Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Soru kitapçıkları dağıtıldı
Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi günü velilere teslim edildi.
Etiketler: LGS sonuçları 2020 lgs sonuç sorgulama lgs 2020 lgs tercihleri ne zaman meb Milli Eğitim BakanlığıSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 14:57
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