Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV'de gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

LGS 2020 Ertelenecek mi?

Selçuk, Milli Eğitim Bakanı LGS'nin ertelenmesinin şuan için söz konusu olmadığını da belirtti:

"LGS ile ilgili tarihin şu an için değişmesi söz konusu değil. Çok istisnai bir durum oluşursa biz 7 Haziran’daki sınavı elbette erteleriz ama bu ertelemeyi sürekli konuşmak çok doğru değil."

"Online sınav olmayacak"

Selçuk, koronavirüs tedbirleri sebebiyle EBA TV üzerinden gerçekleştirilen eğitim planına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Online sınav olmayacak çok net olarak öğrencilerimizin EBA performansı da söz konusu olmayacak. Müsterih olsunlar."

Yazın okul olacak mı?

Selçuk okulların açılmasıyla ilgili, "Temmuz ve ağustos ayları için bir planımız yok" diyerek şunları söyledi:

"Senaryo ya da takvim neyi gösterirse ona göre planlamamızı yapacağız ancak yaz ayları için bir planlamamız yok. Onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var mayıs haziran ayı için çalışmalarımız var eylül ekim için yoğun çalışmalarımız var ama temmuz ağustos ayları için bir planımız yok."