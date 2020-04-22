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Bakan Selçuk: Temmuz ve ağustos için bir eğitim planlamamız yok
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Temmuz ve ağustos için bir eğitim planlamamız yok. Mayıs-haziran ve eylül-ekim için yoğun çalışmamız var " dedi.
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Etiketler: son dakika meb okullar ne zaman açılacak ziya selçukSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 12:37
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