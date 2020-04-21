Kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında "1 Milyon İstihdam" uygulamasına başvurular erişime açıldı.

Uygulama, sektörün yazılımcı ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir proje olacak. Bu kapsam dâhilinde vatandaşların öz geçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması amaçlanmakta.

Eğitimler BTK Akademi eğitim portalı üzerinden verilecek

Proje kapsamında, bir başka uygulama olan BTKAkademi uygulaması da online bilgi teknolojileri eğitim hizmeti sunacaktır.

https://www.btkakademi.gov.tr/portal/ adresinden erişilecek olan uygulamada kullanıcılar e-devlet bilgileri ile giriş yaparak sistemde yüklü olan derslere kaydolup, takip edebileceklerdir.

Portal üzerinde eğitimler “Eğitim Kataloğu” altında yer almaktadır. Sistem yöneticilerinin katalogda görülmesini istedikleri eğitimleri görüntüleyebilir, katalog eğitimlerinden istediklerinize kayıt olabilir, talep edebilir ve daha önce almış olduğunuz eğitimlere de bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Eğitim Kataloğu içinde yer alan eğitimler tüm kullanıcılara açık eğitimler ve kullanıcı bazında atanan eğitimlerden oluşmaktadır.

BTK Akademi ve 1 Milyon İstihdam uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların BTKAkademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır. CV havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacaktır.

BTK Akademi nedir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bilimsel, teknolojik ve sürekli kendini yenileyen eğitim anlayışı ile Kurumumuza, sektöre ve Ülkemize katkı sağlayacak alanında öncü, tanınmış, güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi oluşturmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan'ın öncülüğünde 2017 yılında kurulmuştur.

BTK Akademi, Kurumumuzun 1983’ten bu yana elektronik haberleşme sektörü alanındaki deneyimi ve 2000 yılından itibaren sürdürdüğü düzenleyici ve denetleyici rolüyle edindiği birikimi tüm paydaşlarına aktarmayı, sertifikasyon eğitimleri ile sektörün ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağının artırılmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

BTK Akademi bünyesinde gerçekleştirilen programlar, konusunda uzman iç eğitmenlerimizin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile ulusal ve uluslararası diğer tüm paydaşlarımızın iş birliği ve katkılarıyla hazırlanmaktadır.

BTK Akademi, içinde bulunduğumuz yüzyılın teknolojik gelişmeleriyle değişen eğitim yöntem ve metotlarına uygun bir şekilde;

BİT alanındaki bilgiye erişimin önündeki engelleri kaldırıp bilgiyi halka arz etmeyi,

BİT alanının bilinçli ve etkin kullanılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yoluyla, başta genç ve çocuklar olmak üzere toplumun her kesiminin farkındalıklarını artırmayı,

Düzenlediği sınıf içi ve online eğitim sertifika programlarıyla, kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan kaliteli iş gücünün üretilmesine katkı sağlamayı,

Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve üniversitelerle iş birliği yaparak bilginin yönetimi ve aktarımında söz sahibi olmayı,

Teknoloji dünyasının güncel bilgisini kendini sürekli yenileyen eğitim anlayışıyla halka aktarmayı amaçlayan bir eğitim merkezidir.

“Bilginin Adresi” sloganıyla yola çıkan BTK Akademi, özellikle bilgi teknolojileri alanında oluşturduğu dijital eğitim portali ile tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı hedeflemektedir. Online eğitimlerin yanı sıra gerçekleştirdiği sınıf içi eğitimlerle de BİT sektörüne yönelik konularda eğitim almak isteyen her kesimin mesleki ve teknik ihtiyaçlarını mekan ve zamandan bağımsız olarak karşılayacaktır.