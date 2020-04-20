Haber Giriş: Kaynak: AA
MEB'den 23 Nisan'a özel marş
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel marş hazırladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'a özel marş hazırladı.
"23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir" sözleriyle başlayan videoda, mutlu uyanan çocuklar büyük bir heyecanla 23 Nisan'a hazırlanıyor.
Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk meb 23 nisan özel marşSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 10:59
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