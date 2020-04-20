Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'a özel marş hazırladı.

"23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir" sözleriyle başlayan videoda, mutlu uyanan çocuklar büyük bir heyecanla 23 Nisan'a hazırlanıyor.