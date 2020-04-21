Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı projesine ilişkin, "Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamındaki istihdam projeleri içerisinde kendilerini en fazla bu projenin heyecanlandırdığına işaret eden Albayrak, "Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye'ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, uzun zamandır üzerinde çalışılan Türkiye'ye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nin tamamlandığını bildirerek, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı proje kapsamında gençlere online eğitim ile yazılımcı olma imkanı sağlayacaklarını aktardı.

Ülkemizi yazılım sektöründe dünyanın lider ülkeleri arasına sokacak devrim niteliğindeki #1MilyonYazılımcı projesini bugün hayata geçirdik #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/uwMSCbNdkF — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) April 21, 2020

1 Milyon İstihdam Uygulaması'na nasıl erişilir?

Kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında "1 Milyon İstihdam" uygulamasına başvurular erişime açıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne katılmak isteyenlerin internet üzerinden başvuru yapacağını ve hemen eğitime başlanacağını duyurdu.

Bakan Albayrak, "Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek." dedi.

Hayata geçirdiğimiz #1MilyonYazılımcı projesine https://t.co/0PlM3ruRxQ linkine giriş yaparak başvuruda bulunabilirsiniz. pic.twitter.com/EJCWaNIdQQ — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) April 21, 2020

1 Milyon İstihdam Uygulaması'na “https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login” adresi üzerinden kayıt olunabiliyor.

1 Milyon İstihdam uygulaması kullanıcı kılavuzuna erişmek için tıklayınız.