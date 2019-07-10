Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi alan bilgisi 1, 2, ve 3. oturum sınava giriş belgeleri açıklandı.

20 Temmuz'da yapılacak KPSS alan bilgisi sınavları 1. oturumu ve KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu ile 21 Temmuz'da uygulanacak KPSS alan bilgisi sınavları 3. oturumu adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

Kaynak: TRT Haber